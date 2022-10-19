В Польше сократят помощь украинским беженцам: детали

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Польше сообщили, что с 2023 года украинские беженцы, находящиеся в стране более 120 дней, должны оплачивать 50% собственного содержания. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам военных беженцев из Украины Павел Шефернакер в интервью польскому изданию PAP, передает УНН.

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«В настоящее время в Польше находится более 1 млн беженцев из Украины. Поэтому мы должны создать условия, которые позволяли бы беженцам адаптироваться в стране. У нас есть определенные выводы, связанные с усилением системы льгот для беженцев. Поскольку Польша открыта для беженцев, хочет их поддерживать, то не может быть так, что есть люди, которые обманывают эту систему. Мы еще более уплотним систему, чтобы не происходило никаких патологий в вопросе выплат средств», - отметил Шефернакер.

Детали

Он отметил, что лица, проживающие в центрах временного размещения, а это около 80 тыс. украинцев из одного миллиона, должны также участвовать в собственном содержании. Так, в связи с экономическим кризисом содержание украинских беженцев стало дорожать, поэтому они будут вынуждены взять на себя часть финансовых обязательств. Уполномоченный рассказал, что многие беженцы уже нашли работу в стране.

«С людей, проживающих в коллективных жилых помещениях более 120 дней, с 1 января будут взимать 50% от общей суммы», - отметил представитель польского правительства.

Шефернакер подчеркнул, что на 100% оплаты стоимости проживания в коллективных центрах планируется перевести беженцев в середине 2023 года.

Он добавил, что только прибывших в Польшу беженцев в течение первых 120 дней пребывания все еще будет содержать страна.

Данный законопроект польский сейм рассмотрит в ближайшие недели.

Дополнение

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