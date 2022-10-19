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В Киевской области работает ПВО - глава ОВА

В Киевской области работает ПВО - глава ОВА

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киевской области работает ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Жители Киевской области! Продолжается воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственными!" - написал Кулеба.

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По Украине продолжается воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война
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