Новости: Война
19 октября 2022, 13:49 • Юлия Шрамко • 99060
В Киевской области работает ПВО - глава ОВА
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киевской области работает ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"Жители Киевской области! Продолжается воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственными!" - написал Кулеба.
Добавим
По Украине продолжается воздушная тревога. Сообщается о ракетной опасности.
Источник: УНН
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