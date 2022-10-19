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Рада создала фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф

Рада создала фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации. Об этом в своем Telegram сообщил глава подкомитета по вопросам регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.

Цитата

"Законом 8027 создали фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе спецфонда госбюджета, который будет наполняться средствами от принудительного изъятия объектов рф и ее резидентов", – написал Фролов.

Детали

Соответствующий документ подготовили по инициативе правительства и Министерства финансов.

Эти средства будут тратить на строительство, реконструкцию объектов критической инфраструктуры, в частности водо- и теплоснабжения, обеспечение жильем ВПЛ, закупку школьных автобусов, спецтранспорта, оборудования для медучреждений, компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений.

Также средства направят на компенсации украинцам, которые были ранены.  

Напомним

Народные депутаты на пленарном заседании в среду приняли за основу правительственный законопроект №8008, который предусматривает недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, война
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