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ВР приняла закон о таможенном тарифе: что предусматривается

ВР приняла закон о таможенном тарифе: что предусматривается

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду поддержала проект закона №7737 о Таможенном тарифе Украины во втором чтении и в целом. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.

Детали

Соответствующий законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Принятые изменения, по словам нардепа, направлены на:

  • приведение товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2022 во исполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, к которой присоединилась Украина,
  • адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации,
  • стандартизацию внешнеторговой документации,
  • ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.

При этом, как отмечается, ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.

Дополнение

Ранее Раде рекомендовали принять законопроект №7737 о Таможенном тарифе Украины, что должно ускорить прохождение таможни.

Источник: УНН
Теги: ВР, таможня
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