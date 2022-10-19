Новости: Экономика
19 октября 2022, 14:09 • Елизавета Калитвенцева • 6000
ВР приняла закон о таможенном тарифе: что предусматривается
КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду поддержала проект закона №7737 о Таможенном тарифе Украины во втором чтении и в целом. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.
Детали
Соответствующий законопроект поддержали 289 народных депутатов.
Принятые изменения, по словам нардепа, направлены на:
- приведение товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2022 во исполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, к которой присоединилась Украина,
- адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации,
- стандартизацию внешнеторговой документации,
- ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.
При этом, как отмечается, ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.
Дополнение
Ранее Раде рекомендовали принять законопроект №7737 о Таможенном тарифе Украины, что должно ускорить прохождение таможни.
Источник: УНН
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