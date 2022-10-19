ВР приняла закон о таможенном тарифе: что предусматривается

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду поддержала проект закона №7737 о Таможенном тарифе Украины во втором чтении и в целом. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.

Детали

Соответствующий законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Принятые изменения, по словам нардепа, направлены на:

приведение товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2022 во исполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, к которой присоединилась Украина,

адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации,

стандартизацию внешнеторговой документации,

ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.

При этом, как отмечается, ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.

Дополнение

Ранее Раде рекомендовали принять законопроект №7737 о Таможенном тарифе Украины, что должно ускорить прохождение таможни.