Создано приложение для связи украинских беженцев с волонтерами по всему миру: инструкция

КИЕВ. 19 октября. УНН. Канадская технологическая компания OneIQ Corp создала мобильное приложение YesHelp, которое позволяет украинским беженцам связываться с волонтерами в более чем 60 странах, чтобы получить нужную помощь. Новое приложение доступно для пользователей Android и iOS, скачать можно на App Store или Google Play, пишет УНН.

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«В этом году около 9,5 миллионов человек были вынуждены покинуть Украину, чтобы обрести мир, покой и безопасность. Смелые женщины, многие из которых имеют детей, сейчас нуждаются в реальной помощи. Люди, у которых нет времени заниматься бюрократией, потому что они ищут жилье, еду, одежду и транспорт. Вот почему приложение YesHelp имеет необходимые настройки для них – чтобы каждый, кто может оказать практическую помощь, мог быть рядом с теми, кто в ней нуждается. Независимо от того, где они находятся», - говорится в сообщении.

Детали

Мобильное приложение YesHelp оснащено уникальной ID-валидацией, обменом сообщениями и конфиденциальность данных.

1. личность каждого подтверждается в один клик с помощью биометрических данных и ID-проверкой по фото, что широко используется финансовыми и государственными учреждениями в более чем 60 странах. Проверка на устройстве без передачи данных на внешний сервер добавляет уверенности и доверия.

2. чат в приложении позволяет сохранять конфиденциальность разговоров и задавать вопросы перед тем, как делиться контактными данными или встречаться в реальной жизни.

3. Личные данные, такие как электронный адрес и телефон, скрыты от других пользователей.

Кроме того, приложение имеет встроенный автоматический перевод на основе искусственного интеллекта для облегчения общения.

Регистрация занимает всего несколько минут:

Авторизация с помощью учетной записи Apple, Facebook, Google, LinkedIn или Microsoft.

Верификация личности с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого официального документа.

Заполнение личных данных.

Сейчас команда разработчиков работает над дополнительными функциями.

Дополнение

Украина совместно с Европейским Союзом создала информационную справку о правах, возможностях и обязанностях граждан Украины, которые выехали в ЕС из-за агрессивной войны рф.