Над Черниговской областью сбили две вражеские ракеты

КИЕВ. 19 октября. УНН. Над Черниговской областью украинские военные сбили две вражеские ракеты. Об этом в Facebook сообщило оперативно командование "Север", информирует УНН.

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"Силы обороны Черниговской области сбили над Коптями две ракеты. Наши защитники всегда на страже! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

Напомним

Сейчас в Киевской области работает ПВО.