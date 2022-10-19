Новости: Война
19 октября 2022, 14:21 • Виктория Данильченко • 71835
Над Черниговской областью сбили две вражеские ракеты
КИЕВ. 19 октября. УНН. Над Черниговской областью украинские военные сбили две вражеские ракеты. Об этом в Facebook сообщило оперативно командование "Север", информирует УНН.
Цитата
"Силы обороны Черниговской области сбили над Коптями две ракеты. Наши защитники всегда на страже! Вместе к победе!" – говорится в сообщении.
Напомним
Сейчас в Киевской области работает ПВО.
Источник: УНН
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