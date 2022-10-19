В Киеве прогремела серия взрывов – официальной информации нет

КИЕВ. 19 октября. УНН. Очевидцы и социальные сети сообщают о ряде взрывов в Киеве, пишет УНН.

Детали

Telegram-каналы информируют, что в Киеве прогремела серия взрывов. Предварительно сообщают о работе ПВО. Официального подтверждения пока нет.

Напомним

Сейчас в Киевской области работает ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.