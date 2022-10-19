Новости: Война
19 октября 2022, 14:23 • Елизавета Калитвенцева • 31545
В Киеве прогремела серия взрывов – официальной информации нет
КИЕВ. 19 октября. УНН. Очевидцы и социальные сети сообщают о ряде взрывов в Киеве, пишет УНН.
Детали
Telegram-каналы информируют, что в Киеве прогремела серия взрывов. Предварительно сообщают о работе ПВО. Официального подтверждения пока нет.
Напомним
Сейчас в Киевской области работает ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Источник: УНН
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