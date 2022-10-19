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белорусский режим все больше осознает опасность в случае открытого присоединения к агрессии рф против Украины - ГУР

белорусский режим все больше осознает опасность в случае открытого присоединения к агрессии рф против Украины - ГУР

КИЕВ. 19 октября. УНН. белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, поэтому пытается маневрировать. Об сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

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«Белорусские власти внимательно наблюдают за беспорядком, происходящим в рамках так называемой “частичной мобилизации” в рф и понимают, что в случае объявления частичной мобилизации в рб, ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву в стране. При этом, незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения об открытом присоединении к широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины. В связи с этим лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекая значительную часть резервов ВС Украины от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает ГУР, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность присоединиться к протестным мероприятиям. 

"Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решений об участии своей страны в военных авантюрах рф", - указали в ГУР.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины выложило разговор военнослужащего рф, который обсуждает мобилизацию в россии и жалуется на жалкое снаряжение российской армии по сравнению с ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, война, разведка
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