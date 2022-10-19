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На Прикарпатье сообщают о слышимых взрывах - официальной информации нет

КИЕВ. 19 октября. УНН. Паблики и СМИ отмечают, что в Ивано-Франковской области сообщают о звуках взрывов. Однако, официальной информации пока нет, пишет УНН.

Детали

В частности, Общественный вещатель сообщил, что "в Ивано-Франковской области слышны взрывы".

В то же время глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram после 14 часов призвала жителей Ивано-Франковской области, где воздушная тревога продолжается, оставаться в укрытиях, предупреждая о ракетной опасности.

"Есть угроза ракетных ударов", - отмечала она.

Напомним

Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и то, что оккупанты атаковали Винницкую область ракетами. Также две ракеты сбили над Черниговской областью.

Источник: УНН
Теги: война, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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