Новости: Война
19 октября 2022, 14:41 • Саша Картер • 17355
В Чернигове слышат взрывы. Официальной информации нет
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Чернигове слышны взрывы, сообщает ряд СМИ и Telegram-каналов, пишет УНН.
Детали
Так, Общественный вещатель сообщил о взрывах со ссылкой на собственных корреспондентов. Воздушная тревога в городе продолжается.
Ранее сегодня оперативное командование "Север" сообщило, что над Черниговской областью украинские военные сбили две вражеские ракеты.
Напомним
В ряде городов Украины сообщают о взрывах. Почти по всей стране раздается воздушная тревога.
Источник: УНН
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