В Чернигове слышат взрывы. Официальной информации нет

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Чернигове слышны взрывы, сообщает ряд СМИ и Telegram-каналов, пишет УНН.

Детали

Так, Общественный вещатель сообщил о взрывах со ссылкой на собственных корреспондентов. Воздушная тревога в городе продолжается.

Ранее сегодня оперативное командование "Север" сообщило, что над Черниговской областью украинские военные сбили две вражеские ракеты.

Напомним

В ряде городов Украины сообщают о взрывах. Почти по всей стране раздается воздушная тревога.