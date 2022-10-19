Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на завтра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В четверг, 20 октября, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых регионах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, информирует УНН.

Детали

По информации синоптиков, на востоке прогнозируют умеренный дождь. Ночью в северных областях и в Карпатах ожидается дождь с мокрым снегом. Лишь на западе, Одесской и Николаевской областях днем осадков не предвидится.

Так, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

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«Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье до 12°; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 9-14°», - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня, 19 октября, комфортная температура воздуха, однако местами будет ветрено и сыро.