Новости: Политика
19 октября 2022, 14:58 • Виктория Данильченко • 13890
путин заявил о введении "военного положения" на оккупированных территориях Украины
КИЕВ. 19 октября. УНН. российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом он сообщил во время заседания совбеза рф, информирует УНН.
Цитата
"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах российской федерации (на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей – ред.)", – сказал путин.
Напомним
5 октября российский диктатор утвердил "ратификацию" аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Также путин назначил временных исполняющих обязанности "глав" аннексированных территорий.
Источник: УНН
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