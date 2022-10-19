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путин заявил о введении "военного положения" на оккупированных территориях Украины

путин заявил о введении "военного положения" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины. Об этом он сообщил во время заседания совбеза рф, информирует УНН.

Цитата

"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах российской федерации (на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей – ред.)", – сказал путин.

Напомним

5 октября российский диктатор утвердил "ратификацию" аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также путин назначил временных исполняющих обязанности "глав" аннексированных территорий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин
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