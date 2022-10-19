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Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет - Кличко

Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет - Кличко

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинская ПВО сбила над Киевом несколько российских ракет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет", - написал он.

Детали

При этом мэр столицы подчеркнул, что отбоя воздушной тревоги нет.

"Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - отметил Кличко.

Ранее

Сообщалось о звуках взрывов в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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