Новости: Война
19 октября 2022, 14:59 • Юлия Шрамко • 283125
Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет - Кличко
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинская ПВО сбила над Киевом несколько российских ракет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет", - написал он.
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При этом мэр столицы подчеркнул, что отбоя воздушной тревоги нет.
"Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - отметил Кличко.
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Сообщалось о звуках взрывов в Киеве.
Источник: УНН
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