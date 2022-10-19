Оккупанты ударили по энергообъекту Винницкой области – ОВА

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.

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"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", – написал Борзов.

Напомним

Сегодня Сергей Борзов сообщал, что Винницкая область под вражеским ракетным обстрелом.