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Оккупанты ударили по энергообъекту Винницкой области – ОВА

Оккупанты ударили по энергообъекту Винницкой области – ОВА

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.

Цитата

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", – написал Борзов.

Напомним

Сегодня Сергей Борзов сообщал, что Винницкая область под вражеским ракетным обстрелом.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, война
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