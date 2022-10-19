Новости: Война
19 октября 2022, 15:18 • Виктория Данильченко • 247245
Оккупанты ударили по энергообъекту Винницкой области – ОВА
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.
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"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", – написал Борзов.
Напомним
Сегодня Сергей Борзов сообщал, что Винницкая область под вражеским ракетным обстрелом.
Источник: УНН
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