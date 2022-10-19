ВР поддержала законопроект о расширении полномочий СБУ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7243 относительно полномочий Службы безопасности Украины по управлению объектами государственной собственности. Об этом говорится на официальном сайте партии “Слуга народа”, передает УНН.

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"На сегодня Служба безопасности Украины как государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины, осуществляет управление объектами права государственной собственности – недвижимым и движимым имуществом (государственными предприятиями, зданиями, сооружениями, транспортными средствами и любым другим имуществом). Во время этой деятельности есть объективная необходимость в получении дополнительного имущества от ВСУ, других военных формирований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и передачи им имущества, которое не используется СБУ в ее оперативно-служебной деятельности", – отметил глава комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Детали

По словам главы комитета, при передаче и получении имущества в некоторых случаях возникают сложности с оформлением правоустанавливающих документов СБУ на такое имущество из-за отсутствия в законе Украины "О Службе безопасности Украины" полномочий управлять государственным имуществом.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации.