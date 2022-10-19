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ВР поддержала законопроект о расширении полномочий СБУ

ВР поддержала законопроект о расширении полномочий СБУ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7243 относительно полномочий Службы безопасности Украины по управлению объектами государственной собственности. Об этом говорится на официальном сайте партии “Слуга народа”, передает УНН.

Цитата

"На сегодня Служба безопасности Украины как государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины, осуществляет управление объектами права государственной собственности – недвижимым и движимым имуществом (государственными предприятиями, зданиями, сооружениями, транспортными средствами и любым другим имуществом). Во время этой деятельности есть объективная необходимость в получении дополнительного имущества от ВСУ, других военных формирований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и передачи им имущества, которое не используется СБУ в ее оперативно-служебной деятельности", – отметил глава комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Детали

По словам главы комитета, при передаче и получении имущества в некоторых случаях возникают сложности с оформлением правоустанавливающих документов СБУ на такое имущество из-за отсутствия в законе Украины "О Службе безопасности Украины" полномочий управлять государственным имуществом.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР
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