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В Киеве снова раздались взрывы - официальной информации нет

В Киеве снова раздались взрывы - официальной информации нет

КИЕВ. 19 октября. УНН. Очевидцы и социальные сети сообщают о новых взрывах в Киеве, однако, официальной информации нет, пишет УНН.

Детали

Нардеп Алексей Гончаренко указывал в Telegram, что работает ПВО.

Ранее над Киевом сбили несколько российских ракет, о чем говорил мэр Кличко. Кличко тогда отмечал, что ПВО продолжает работу и призвал оставаться в укрытиях, ведь отбоя тревоги в столице не было.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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