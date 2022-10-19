Новости: Война
19 октября 2022, 15:40 • Юлия Шрамко • 17190
В Киеве снова раздались взрывы - официальной информации нет
КИЕВ. 19 октября. УНН. Очевидцы и социальные сети сообщают о новых взрывах в Киеве, однако, официальной информации нет, пишет УНН.
Детали
Нардеп Алексей Гончаренко указывал в Telegram, что работает ПВО.
Ранее над Киевом сбили несколько российских ракет, о чем говорил мэр Кличко. Кличко тогда отмечал, что ПВО продолжает работу и призвал оставаться в укрытиях, ведь отбоя тревоги в столице не было.
Источник: УНН
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