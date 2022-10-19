В Киеве снова раздались взрывы - официальной информации нет

КИЕВ. 19 октября. УНН. Очевидцы и социальные сети сообщают о новых взрывах в Киеве, однако, официальной информации нет, пишет УНН.

Детали

Нардеп Алексей Гончаренко указывал в Telegram, что работает ПВО.

Ранее над Киевом сбили несколько российских ракет, о чем говорил мэр Кличко. Кличко тогда отмечал, что ПВО продолжает работу и призвал оставаться в укрытиях, ведь отбоя тревоги в столице не было.