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ПВО сбила четыре ракеты и восемь беспилотников – ВК "Центр"

ПВО сбила четыре ракеты и восемь беспилотников – ВК "Центр"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня по состоянию на 15:00 противовоздушная оборона Украины сбила четыре крылатые ракеты и восемь беспилотников. Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Центр", передает УНН.

Цитата

"Сегодня, 19 октября, по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО СВ", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ПВО сбила над столицей несколько российских ракет.

Источник: УНН
Теги: ПВО, война
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