В Украине из-за атак врага за сутки погибли 17 гражданских, 29 ранены - ОП

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Офисе Президента Украины сообщили о 17 погибших и 29 раненых среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 18 октября, пишет УНН со ссылкой на сообщение заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

Детали

Так, по информации Тимошенко, по состоянию на девять часов утра среды известно, что среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 18.10.2022:

Донецкая область - 12 погибших (в т.ч. обнаружено 8 убитых ранее), 12 раненых

Запорожская область - 13 раненых

Николаевская область - 1 погибший

Сумская область - 2 погибших, 1 раненый

Харьковская область - 2 раненых

Херсонская область - 1 раненый

город Киев - 3 погибших.

Напомним

19 октября враг снова обстрелял ряд украинских городов. Так, в частности, сейчас известно, что украинская ПВО сбила над Киевом несколько российских ракет.