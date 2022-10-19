Около 50 работников ЗАЭС находятся в российском плену - Котин
КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава украинского государственного агентства по атомной энергии "Энергоатом" заявил AFP, что около 50 сотрудников оккупированной Москвой Запорожской атомной электростанции на юге Украины находятся в российском плену, передает УНН.
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«Более 150 человек из персонала завода были захвачены с начала российского вторжения в конце февраля, некоторые из них были позже освобождены, но есть те, чья судьба до сих пор неизвестна. Около 50 человек все еще находятся в плену», - подчеркнул глава «Энергоатома» Петр Котин.
Детали
Котин повторил, что из 150 попавших в плен людей были «убиты» и «замучены».
Котин сообщил, что компания собирается опубликовать "в ближайшие дни" список всех задержанных.
По его словам, рашисты периодически похищают работников завода, напомнив, что гендиректор завода Игорь Мурашов несколько дней удерживался в плену, прежде чем был освобожден в начале этого месяца.
«Его три дня держали в подвале. Разве это не пытка, если он сутки сидел на стуле с пакетом на голове?», - рассказал глава «Энергоатома».
Также Котин добавил, что Рафаэль Гросси, который является гендиректором МАГАТЭ, приложил усилия в освобождении Мурашова.
Дополнение
23 мая российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Его расстреляли из автоматического оружия.
Российские силы убили двух сотрудников на объекте, а десятки других работников были задержаны и подверглись жестокому обращению.
Российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка, однако уже 19 октября в МАГАТЭ сообщили о его освобождении.