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Киев полноценно начинает отопительный сезон с 20 октября

Киев полноценно начинает отопительный сезон с 20 октября

КИЕВ. 19 октября. УНН. Киев полноценно начинает отопительный сезон с 20 октября, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения", - сообщил Кличко.

Детали

По его словам, "решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий". И указал на постепенное похолодание и низкую температуру ночью.

Также важным фактором для начала отопительного сезона он назвал "необходимость экономить электроэнергию". "Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения", - отметил Кличко.

Он напомнил, что учреждения социальной сферы в столице начали подключать раньше - по индивидуальным заявкам. "Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально", - указал Кличко.

При этом рассказал мэр и о подготовке к отопительному сезону. "В сложных условиях военного положения в Киеве осуществили все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целится в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", - сообщил Кличко.

Напомним 

В Киеве с 7 октября начали подавать тепло в больницы, школы, детсады и другие учреждения социальной сферы.

Источник: УНН
Теги: Киев, отопление, отопительный сезон
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