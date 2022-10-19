В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора. Об этом в Telegram сообщил городской совет города, передает УНН.

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"Оккупанты сегодня демонтировали мемориал жертвам Голодомора, установленный в 2004 году возле Драматического театра. Его назвали символом "дезинформации на государственном уровне", – говорится в сообщении.

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Коллаборационистские власти заявили, что гранит переработают на стройматериалы.

Напомним

Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали и вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя.