Новости: Война
19 октября 2022, 16:03 • Виктория Данильченко • 4290
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник жертвам Голодомора. Об этом в Telegram сообщил городской совет города, передает УНН.
Цитата
"Оккупанты сегодня демонтировали мемориал жертвам Голодомора, установленный в 2004 году возле Драматического театра. Его назвали символом "дезинформации на государственном уровне", – говорится в сообщении.
Добавим
Коллаборационистские власти заявили, что гранит переработают на стройматериалы.
Напомним
Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали и вывезли в Донецк главный фонтан Мариуполя.
Источник: УНН
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