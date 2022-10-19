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Воздушные силы: сбиты четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе

Воздушные силы: сбиты четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские защитники сегодня сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе «Shahed-136», сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"В 12.05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. С бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Как сообщается, одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" в Киевской и Винницкой областях.

Еще две ракеты, как указано, – сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области.

"Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в частности с территории беларуси. По состоянию на 15:30 десять барражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования "Центр", - отметили в ВС ВСУ.

Детали

Сегодня, 19 октября, по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил было сбито 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО СВ.

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ
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