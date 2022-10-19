Индия запретила фотографу, лауреату Пулитцеровской премии, лететь в США

КИЕВ. 19 октября. УНН. Власти Индии не позволили отмеченному наградой фотографу вылететь в Соединенные Штаты, чтобы получить Пулитцеровскую премию. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Санна Иршад Матту была одной из четырех журналистов информационного агентства Reuters, которые в этом году получили престижную награду за художественную фотографию об освещении кризиса COVID-19 в Индии.

Матту была остановлена иммиграционными властями в аэропорту Нью-Дели поздно вечером во вторник и не была допущена на борт, тогда как двум ее коллегам было разрешено покинуть страну.

В июле ее аналогичным образом остановили в том же аэропорту, когда она направлялась в Париж на презентацию книги и фотовыставку.

С 2018 года она работает фотожурналистом-фрилансером, освещая жизнь в контролируемом Индией Кашмире, где повстанцы борются за независимость региона.

Дополнение

Индия стремится закрепить свой контроль над Кашмиром, на который также полностью претендует соседний Пакистан и который был постоянным источником напряженности между двумя соперниками.

Тысячи были убиты там с начала восстания против индийского правления в 1989 году, и более полумиллиона военнослужащих постоянно дислоцированы в регионе.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди лишило территорию ее ограниченной автономии в 2019 году, отключив интернет-соединение на несколько месяцев и задержав политических лидеров, чтобы предотвратить ожидаемую негативную реакцию.

Иностранным журналистам запретили въезжать в Кашмир, а местные репортеры, базирующиеся на территории, говорят, что на них оказывалось давление, чтобы они смягчили свою позицию в работе.