В ЕС собрали доказательства причастности иранских беспилотников к российской агрессии против Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. Евросоюз собрал достаточно доказательств участия Ирана в поставках россии дронов, атакующих украинские города. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали на пресс-брифинге в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Так, по словам пресс-секретаря, что касается беспилотников, то на совете по иностранным делам в понедельник министры иностранных дел ЕС и Верховный представитель выразили серьезную озабоченность в связи с растущим числом сообщений о причастности беспилотников иранского производства к российской агрессии против Украины.

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Также по ее словам, этот вопрос обсуждался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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«Было достигнуто широкое политическое согласие о том, что ЕС должен быстро отреагировать. Теперь, когда мы собрали собственные достаточные доказательства, в Совете продолжается работа над четким, быстрым и твердым ответом ЕС», - сказала Массрали.

Напомним

Ранее в МИД Украины заявили, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины.

Накануне Кулеба заявил, что внес на рассмотрение Президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Добавим

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

Тем временем Иран снова опроверг заявления о том, что он поставляет россии оружие для войны против Украины.