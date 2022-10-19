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У жителей левого берега Киева может не быть света - КГГА

У жителей левого берега Киева может не быть света - КГГА

КИЕВ. 19 октября. УНН. У некоторых жителей левого берега Киева проблемы с электроснабжением, специалисты ликвидируют нарушения в сетях, сообщили в КГГА в среду, 19 октября, пишет УНН.

Цитата

"В связи с нарушением в сетях ДТЭК «Киевские электросети» произошло аварийное отключение электроснабжения жителей Дарницкого района. Специалисты компании уже выехали на энергообъект для выяснения причин. Энергетики проводят обследование и прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение для жителей города", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что как только причины будут выяснены, ДТЭК «Киевские электросети» смогут сориентировать клиентов о времени восстановления электроснабжения.

"Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей столицы", - указали в КГГА.

За обновлением информации можно следить на сайте ДТЭК «Киевские электросети» и в соцсетях.

Добавим

Ранее над Киевом сбили несколько российских ракет, о чем говорил мэр Кличко. Кличко тогда отмечал, что ПВО продолжает работу и призвал оставаться в укрытиях, ведь отбоя тревоги в столице не было.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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