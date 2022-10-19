Готовимся к различным сценариям: Зеленский провел совещание по безопасности на энергетических объектах

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. О его итогах Глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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«Стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. Обсудили необходимые шаги по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины», – сообщил Зеленский.

По его словам, ведется работа по созданию мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

«Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг», - добавил Глава государства.

Напомним

Из-за новых ракетных ударов оккупантов начиная с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины.