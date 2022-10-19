Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
29400

Готовимся к различным сценариям: Зеленский провел совещание по безопасности на энергетических объектах

Готовимся к различным сценариям: Зеленский провел совещание по безопасности на энергетических объектах

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. О его итогах Глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. Обсудили необходимые шаги по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины», – сообщил Зеленский.

По его словам, ведется работа по созданию мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

«Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг», - добавил Глава государства.

Напомним

Из-за новых ракетных ударов оккупантов начиная с 10 октября пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.