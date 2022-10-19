Новости: Война
19 октября 2022, 16:27 • Юлия Шрамко • 9945
Киевская область: глава ОВА говорит о сбитых дронах-камикадзе
фото иллюстративное
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киевской области были сбиты в том числе вражеские дроны-камикадзе Shahed-136, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Детали
Так, глава ОВА сообщил о работе ПВО в области.
"Есть сбитые вражеские объекты, среди которых и шахиды", - отметил Кулеба.
На данный момент в области уже был отбой воздушной тревоги.
Напомним
Украинские защитники 19 октября сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе «Shahed-136».
Источник: УНН
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