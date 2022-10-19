Киевская область: глава ОВА говорит о сбитых дронах-камикадзе

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киевской области были сбиты в том числе вражеские дроны-камикадзе Shahed-136, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

Так, глава ОВА сообщил о работе ПВО в области.

"Есть сбитые вражеские объекты, среди которых и шахиды", - отметил Кулеба.

На данный момент в области уже был отбой воздушной тревоги.

Напомним

Украинские защитники 19 октября сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе «Shahed-136».