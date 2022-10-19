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Экономия электроэнергии: в Укрэнерго рассказали, какие регионы уменьшили потребление света

Экономия электроэнергии: в Укрэнерго рассказали, какие регионы уменьшили потребление света

КИЕВ. 19 октября. УНН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что жители Киева уменьшили потребление электроэнергии на 10%. Вместо этого на западе Украины потребление выросло на 5%, информирует УНН.

Цитата

«Шесть дней, после террористической атаки агрессора на наши электросети, диспетчерский центр «Укрэнерго» не применял принудительных отключений электроэнергии в вечерний пик потребления. Один из факторов, который помог достичь такого результата, вечером многие украинцы сознательно экономили электроэнергию», - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что киевляне 17 октября в вечерние часы потребили электроэнергии на 10% меньше чем в воскресенье. Такая же тенденция есть и у жителей Киевской области, которые снизили потребление почти на 7% относительно воскресенья. Во вторник потребление всего Киевского региона осталось почти на том же уровне.

В центре пиковое потребление было на 3% ниже, чем в обычный осенний день. В то же время на западе Украины потребление выросло на 5%, а по сравнению с обычным осенним днем - на 8%.

Юг продолжал предыдущую тенденцию, потребляя вечером на 3% больше.

В Укрэнерго в очередной раз призвали украинцев экономно относиться к потреблению электричества.

Дополнение

На сегодняшний день вопрос внедрения энергосберегающих практик в повседневной жизни приобретает все большую актуальность. Следовательно, среди населения сейчас остро стоит вопрос об энергосбережении и, соответственно, экономии энергоресурсов, в том числе потребления электроэнергии. Госэнергонадзор дал украинцам практические советы по экономному использованию электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия
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