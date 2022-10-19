Новости: Киев
19 октября 2022, 16:37 • Юлия Шрамко • 12405
Воздушная тревога в Киеве прошла без разрушений и жертв - КГВА
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве не зафиксировано никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги, сообщили в Киевской городской военной администрации в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"Воздушная тревога в Киеве продолжалась 3 часа 31 минуту. Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги — не зафиксировано. Спасибо нашим силам противовоздушной обороны!" - отметили в КГВА.
Напомним
Украинские защитники 19 октября сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе «Shahed-136».
Источник: УНН
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