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Воздушная тревога в Киеве прошла без разрушений и жертв - КГВА

Воздушная тревога в Киеве прошла без разрушений и жертв - КГВА

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве не зафиксировано никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги, сообщили в Киевской городской военной администрации в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Воздушная тревога в Киеве продолжалась 3 часа 31 минуту. Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги — не зафиксировано. Спасибо нашим силам противовоздушной обороны!" - отметили в КГВА.

Напомним

Украинские защитники 19 октября сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе «Shahed-136».

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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