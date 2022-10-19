Новости: Война
19 октября 2022, 16:44 • Анна Мурашко • 8430
россияне ударили по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области - ОВА
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области – попали в Бурштынскую ТЭС. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
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"Сегодня наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы работают, спасатели на месте. Жертв нет", – рассказала Онищук.
Добавим
Глава ОВА отметила, что дорога возле Бурштынской ТЭС сейчас перекрыта, но организован объезд по близлежащим селам.
Напомним
Ранее паблики и СМИ сообщали, что в Ивано-Франковской области слышны взрывы.
Источник: УНН
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