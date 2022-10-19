Ивано-Франковская область: пожар на Бурштынской ТЭС ликвидировали - глава ОВА

КИЕВ. 19 октября. УНН. Пожар на Бурштынской ТЭС, после вражеской атаки, ликвидировали, сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован. Спасибо нашим спасателям", - написала она.

Ранее

Онищук сообщила, что российские оккупанты обстреляли ракетами Ивано-Франковскую область – попали по Бурштынской ТЭС.