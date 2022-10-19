Новости: Война
19 октября 2022, 16:48 • Юлия Шрамко • 7950
Ивано-Франковская область: пожар на Бурштынской ТЭС ликвидировали - глава ОВА
КИЕВ. 19 октября. УНН. Пожар на Бурштынской ТЭС, после вражеской атаки, ликвидировали, сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в среду, 19 октября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован. Спасибо нашим спасателям", - написала она.
Ранее
Онищук сообщила, что российские оккупанты обстреляли ракетами Ивано-Франковскую область – попали по Бурштынской ТЭС.
Источник: УНН
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