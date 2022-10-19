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Псевдолегализация мародерства: Подоляк о "военном положении" на оккупированных территориях

Псевдолегализация мародерства: Подоляк о "военном положении" на оккупированных территориях

Михаил Подоляк

КИЕВ. 19 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины, которое сегодня объявил российский диктатор владимир путин, это псевдолегализация мародерства перед очередной "перегруппировкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны рф стоит рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", – написал Подоляк.

Напомним

19 октября президент россии владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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