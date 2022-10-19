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На Киевщине из водоема достали боевую часть российской ракеты из водоема

На Киевщине из водоема достали боевую часть российской ракеты из водоема

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киевской области пиротехники ГСЧС изъяли боевую часть российской ракеты из водоема. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

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«17 октября от жителей Обуховского района Киевской области было получено обращение об обследовании местной акватории. Группа подводного разминирования и специальных водолазных работ Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины осуществила проверку акватории и изъяла боевую часть сбитой вражеской ракеты», - говорится в сообщении.

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В Харькове обломки сбитой ракеты упали на асфальтовое покрытие возле входа в жилую многоэтажку.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, ракета
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