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Ивано-Франковск призвали экономить свет

Ивано-Франковск призвали экономить свет

КИЕВ. 19 октября. УНН. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан экономить электроэнергию, пишет УНН.

Цитата

"Хотел бы еще раз попросить иванофранковцев экономить электроэнергию. Видим, что идут удары по инфраструктуре, поэтому нам очень важно экономить. Особенно в период с 17 до 22 часов вечера", - написал Марцинкив в Telegram.

Детали

Он призвал в это время жителей города "максимально ограничивать пользование электрическими приборами".

"Это очень важно, чтобы Украина выстояла. Ведь у нас общеукраинская энергетическая система", - подчеркнул он.

При этом Марцинкив отметил, что по Ивано-Франковску прилетов не было.

Напомним

Глава ОВА сообщила, что российские оккупанты обстреляли ракетами Ивано-Франковскую область – попали по Бурштынской ТЭС.

Источник: УНН
Теги: война, электроэнергия, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
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