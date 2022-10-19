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Новый премьер канадской провинции Альберта извинилась за комментарии об Украине

Новый премьер канадской провинции Альберта извинилась за комментарии об Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава канадской провинции Альберта извинилась за опрометчивые комментарии о вторжении россии в Украину и сказала, что ее взгляды "резко изменились". Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Даниэль Смит, новый премьер-министр Альберты и лидер Объединенной консервативной партии, ранее в этом году высказала мнение в социальных сетях, что, "возможно, есть части Украины, которым больше нравится отделяться от метрополии".

Смит тогда сказала: "Единственный ответ для Украины - это нейтралитет", добавив, что она "понимает, почему россию беспокоит прозападная Украина, вооруженная ядерным оружием, на пороге ее дома".

В своем посте она указала: "Я читала, что два региона Украины чувствуют большую близость к россии. Следует ли позволить нациям отделиться и управлять собой независимо? Если это действительно то, чего хотят люди, то я так думаю. Но хотят ли этого люди или это пропаганда?".

Смит сказала, что теперь она категорически осуждает вторжение россии в Украину.

"Прежде чем вернуться в политику в начале этого года, я сделала несколько необоснованных комментариев относительно вторжения россии в Украину. Мои знания и мнение по этому вопросу резко изменились с тех пор, и я извиняюсь за эти предыдущие комментарии", - говорится в заявлении Смит.

Смит также подверглась критике за то, что она считает людей, не привитых от COVID-19, самой дискриминированной группой, которую она видела в своей жизни. Она сделала это замечание после того, как в начале этого месяца была приведена к присяге в качестве премьер-министра Альберты.

Добавим

Смит была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Альберты 6 октября после того, как Объединенная консервативная партия выбрала ее в гонке за лидерство, чтобы заменить Джейсона Кенни на посту лидера и премьер-министра. Кенни объявил об уходе несколькими месяцами ранее.

Источник: УНН
Теги: Канада, война
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