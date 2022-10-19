Новый премьер канадской провинции Альберта извинилась за комментарии об Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава канадской провинции Альберта извинилась за опрометчивые комментарии о вторжении россии в Украину и сказала, что ее взгляды "резко изменились". Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

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Даниэль Смит, новый премьер-министр Альберты и лидер Объединенной консервативной партии, ранее в этом году высказала мнение в социальных сетях, что, "возможно, есть части Украины, которым больше нравится отделяться от метрополии".

Смит тогда сказала: "Единственный ответ для Украины - это нейтралитет", добавив, что она "понимает, почему россию беспокоит прозападная Украина, вооруженная ядерным оружием, на пороге ее дома".

В своем посте она указала: "Я читала, что два региона Украины чувствуют большую близость к россии. Следует ли позволить нациям отделиться и управлять собой независимо? Если это действительно то, чего хотят люди, то я так думаю. Но хотят ли этого люди или это пропаганда?".

Смит сказала, что теперь она категорически осуждает вторжение россии в Украину.

"Прежде чем вернуться в политику в начале этого года, я сделала несколько необоснованных комментариев относительно вторжения россии в Украину. Мои знания и мнение по этому вопросу резко изменились с тех пор, и я извиняюсь за эти предыдущие комментарии", - говорится в заявлении Смит.

Смит также подверглась критике за то, что она считает людей, не привитых от COVID-19, самой дискриминированной группой, которую она видела в своей жизни. Она сделала это замечание после того, как в начале этого месяца была приведена к присяге в качестве премьер-министра Альберты.

Добавим

Смит была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Альберты 6 октября после того, как Объединенная консервативная партия выбрала ее в гонке за лидерство, чтобы заменить Джейсона Кенни на посту лидера и премьер-министра. Кенни объявил об уходе несколькими месяцами ранее.