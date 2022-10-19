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Атака дронов на Чернигов: в больнице трое раненых

Атака дронов на Чернигов: в больнице трое раненых

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Чернигове в результате вражеской атаки дронов-камикадзе Shahed-136 три человека получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.

Цитата

"Чернигов, 19.10.22. Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице", – написал Тимошенко.

Детали

По данным заместителя руководителя ОП, двое раненых в тяжелом состоянии – они находятся в реанимации.

Напомним

Сегодня глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в Чернигове взорвался дрон-камикадзе Shahed-136, в регионе работала ПВО.

Источник: УНН
Теги: война, Чернигов и Черниговская область
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