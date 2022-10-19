Новости: Война
19 октября 2022, 17:02 • Виктория Данильченко • 61815
Атака дронов на Чернигов: в больнице трое раненых
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Чернигове в результате вражеской атаки дронов-камикадзе Shahed-136 три человека получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.
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"Чернигов, 19.10.22. Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированные. 3 раненых в больнице", – написал Тимошенко.
Детали
По данным заместителя руководителя ОП, двое раненых в тяжелом состоянии – они находятся в реанимации.
Напомним
Сегодня глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что в Чернигове взорвался дрон-камикадзе Shahed-136, в регионе работала ПВО.
Источник: УНН
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