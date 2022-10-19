Киев экономит лишь 7% электроэнергии из 30% необходимых

КИЕВ. 18 октября. УНН. Киевская городская военная администрация настаивает на том чтобы киевляне экономили электроэнергию и воду. Столица на сегодня экономит лишь 7% из 30% необходимых, передает УНН.

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«Дорогие киевляне! Мы уже призывали вас соблюдать режим экономии электроэнергии, а теперь настаиваем: экономьте электроэнергию и воду. Киев на сегодня экономит лишь 7% из 30% необходимых», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что электросеть не будут выключать принудительно, если будут потреблять экономно сейчас.

«Поэтому чтобы не было веерных отключений нужно: ограничить работу энергоемких приборов в часы пик с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 23.00», - призвали в КГВА.

Кроме того, в КГВА объяснили, что такое энергоемкие приборы.

«Это электроплита, бойлеры, электрический теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины и другие. Особенно обращаемся к бизнесу! Мы призываем всех быть сознательными. Выключайте вывески, подсветку, не оставляйте включенными освещение в помещениях на ночь и иллюминацию», - говорится в сообщении.

Дополнение

В ОП заявили, что после ударов россии по инфраструктуре всем областям Украины нужно готовиться к возможным отключениям света, тепла и воды.

Киев полноценно начинает отопительный сезон с 20 октября.