Группа KOZAK SYSTEM дала уличный концерт в Винницкой области в рамках тура "Пой ради победы"

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинская рок-группа KOZAK SYSTEM сыграла уличный концерт для жителей пгт Вендичаны, что в Винницкой области. Мероприятие состоялось в рамках тура “Пой ради победы”, организованного благотворительным фондом “МХП-Громаді”. Об этом у себя в Facebook сообщила народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.

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Как отметила нардеп, это один из многих концертов, которые KOZAK SYSTEM в этом году уже провели по Украине и на передовой.

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“Украинские деятели культуры начали активно поддерживать родину, поднимать настроение нашим жителям и настраивать на победу своим творчеством. Спасибо музыкантам культовой украинской группы KOZAK SYSTEM, за патриотизм и искренность”, - написала Билозир.

Напомним

Группа KOZAK SYSTEM и благотворительный фонд “МХП-Громаді” организовали тур уличных концертов “Пой ради победы”, чтобы поддержать дух украинцев. Концерты уже состоялись в Ромнах, Катеринополе и Ладыжине.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.