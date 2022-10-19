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Левый берег Киева уже со светом - энергетики

Левый берег Киева уже со светом - энергетики

КИЕВ. 19 октября. УНН. На левом берегу Киева восстановили электроснабжение, сообщили в ДТЭК, который предоставляет услугу в столице, пишет УНН.

Цитата

"Мы оперативно восстановили электроснабжение Левого берега столицы. Свет вернули в дома около 40 000 тысяч семей в Киеве", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, энергетики в течение часа ликвидировали "нарушение в сетях, из-за которого произошло аварийное отключение электроснабжения жителей Дарницкого района". "Причиной стала авария на одном из объектов силового трансформатора", - указали в ДТЭК.

Также там призвали киевлян экономить.

"Для того, чтобы поддержать энергосистему, призываем вас потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - отметили в компании.

Напомним

Киев экономит лишь 7% электроэнергии из 30% необходимых.

Источник: УНН
Теги: Киев, электроэнергия
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