Часть Львова будет без электроэнергии этой ночью

КИЕВ. 18 октября. УНН. Часть Львова будет без электроэнергии сегодня с из-за ликвидации последствий ракетных атак. Об этом сообщает Львовоблэнерго, передает УНН.

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«В связи с ремонтными работами в электросетях, которые связаны с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 ч. до 6:00 ч. возможны перерывы в электроснабжении части города Львова», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что предоставить информацию о точных адресах и улицах, где будет отсутствовать электроэнергия, нет возможности из соображений безопасности.

Дополнение

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил горожан, что впереди сложная зима. Есть риск, что город может остаться без отопления, могут возникнуть перепады с электроснабжением.