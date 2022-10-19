Звуки взрывов во время воздушной тревоги в Черкасской области: ПВО сработала в соседней области - ОВА

КИЕВ. 19 октября. УНН. Руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что во время последней воздушной тревоги сработала ПВО в соседней области, передает УНН.

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"Почти 4-часовая воздушная тревога позади. Звуки взрывов, которые могли слышать жители правобережья области, – это работа ПВО в соседнем регионе. Вражеская цель уничтожена. Спасибо за это нашим защитникам", - сообщил глава ОГА.

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Глава призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Добавим

Российские войска нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области – попали в Бурштынскую ТЭС.

В Киевской области были сбиты в том числе вражеские дроны-камикадзе Shahed-136.