Новости: Общество
19 октября 2022, 17:29 • Галина Крижановская • 5835
Звуки взрывов во время воздушной тревоги в Черкасской области: ПВО сработала в соседней области - ОВА
КИЕВ. 19 октября. УНН. Руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что во время последней воздушной тревоги сработала ПВО в соседней области, передает УНН.
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"Почти 4-часовая воздушная тревога позади. Звуки взрывов, которые могли слышать жители правобережья области, – это работа ПВО в соседнем регионе. Вражеская цель уничтожена. Спасибо за это нашим защитникам", - сообщил глава ОГА.
Детали
Глава призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Добавим
Российские войска нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области – попали в Бурштынскую ТЭС.
В Киевской области были сбиты в том числе вражеские дроны-камикадзе Shahed-136.
Источник: УНН
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