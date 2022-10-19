Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты – Кулеба

КИЕВ. 19 октября. УНН. Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты БМП-1, скоро они прибудут к ВСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом, передает УНН.

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"Мы особенно ценим предоставление вооружения, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны. Мы очень благодарны Греции за эту помощь", – сказал Кулеба.

Напомним

17 сентября министерство обороны Греции сообщило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты.