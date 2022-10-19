Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6360

Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты – Кулеба

Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты – Кулеба

КИЕВ. 19 октября. УНН. Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты БМП-1, скоро они прибудут к ВСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом, передает УНН.

Цитата

"Мы особенно ценим предоставление вооружения, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны. Мы очень благодарны Греции за эту помощь", – сказал Кулеба.

Напомним

17 сентября министерство обороны Греции сообщило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Греция, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.