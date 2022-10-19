Делать вид, что ничего не происходит, некорректно: Украина отреагировала на заявление спикера МИД Китая об атаке дронов на Киев

КИЕВ. 18 октября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление спикера МИД Китая о том, что он ничего не знает об атаке российских дронов на Киев, передает УНН.

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«Представитель МИД Китая утверждает, что он ничего не знает об атаке российских дронов на Киев. Мне трудно представить, что посол Китая, который находится в Украине, не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу», - написал Николенко.

Детали

Он сообщил, что украинское посольство в Пекине также регулярно присылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях россии в Украине.

«Делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения», - отметил Николенко.

Дополнение

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что якобы ничего не знает о российской атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября и призвал стороны быть "сдержанными".

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву по меньшей мере 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило лишь пять.