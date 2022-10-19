россия может восстановить армию за 2-4 года - Минобороны Эстонии

КИЕВ. 19 октября. УНН. россии, вероятно, потребуется от двух до четырех лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы до состояния, что предшествовало войне с Украиной, заявил министр обороны Эстонии, призвав продолжать оказывать давление, чтобы держать Москву под контролем, передает УНН ссылаясь на Delfi.

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Во время визита в Вашингтон министр обороны Ханно Певкур предсказал долгую войну и призвал Запад поддерживать украинцев до тех пор, пока они не одержат победу «свободного мира».

В то время как россия обращается к иранским беспилотникам-камикадзе для нападения на Украину, Певкур сказал, что он слышал сообщения о том, что арсенал Москвы был настолько истощен, что она использует свои системы ПВО С-300 как обычные ракеты, и что российские снаряды взрываются в воздухе, потому что они слишком старые.

«Более менее общее мнение заключается в том, что россии нужно от двух до четырех лет, чтобы восстановить некоторые возможности или даже те же возможности, которые она имела до войны», - сказал он на круглом столе с корреспондентами Госдепартамента и Пентагона.

Он добавил, что западные санкции особенно сильно ударили по производству самолетов и обслуживанию вертолетов, лишив россию ключевых компонентов.

"Когда мы сможем найти новые способы воздействия на россию санкциями, мы обязательно должны это сделать", - сказал Певкур.

Певкур, который встречался с министром обороны США Ллойдом Остином, предупредил, что россия все еще имеет возможности для атак, в том числе на членов НАТО, таких как Эстония.

Однако он преуменьшил вероятность нанесения ядерного удара, вариант, которым угрожал путин, когда он провозгласил аннексию украинской территории.

По словам Певкура, россия уже «напугала Украину» своими ударами с применением обычных вооружений.

"Я не вижу никакой положительной дополнительной ценности для россии в ядерном ударе", - сказал он.

"Единственное, что может произойти, это то, что из-за этого они потеряют своих молчаливых сторонников, таких как Китай или некоторых других".