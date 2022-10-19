Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,95 0,3255 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10080

Народ Украины и Владимир Зеленский получили премию Сахарова

Народ Украины и Владимир Зеленский получили премию Сахарова

КИЕВ. 18 октября. УНН. Народ Украины и Президент Владимир Зеленский получили премию имени Сахарова. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Мецола, передает УНН.

Цитата

«Они отстаивают то, во что они верят. Сражаются за наши ценности. Защищая демократию, свободу и верховенство права. Рискуя своей жизнью за нас. И сегодня – гордые лауреаты Премии Сахарова Европарламента. Никто не достоин ее больше, чем они. Поздравляем храбрый народ Украины!» - написала Мецола в Twitter.

Дополнение

Ранее сообщалось, что крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте - от Европейской народной партии (ЕНП) - выдвинула народ Украины и Президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова этого года.

Источник: УНН
Теги: Украина, премии, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.