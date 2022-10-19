Народ Украины и Владимир Зеленский получили премию Сахарова

КИЕВ. 18 октября. УНН. Народ Украины и Президент Владимир Зеленский получили премию имени Сахарова. Об этом сообщила председатель Европарламента Роберта Мецола, передает УНН.

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«Они отстаивают то, во что они верят. Сражаются за наши ценности. Защищая демократию, свободу и верховенство права. Рискуя своей жизнью за нас. И сегодня – гордые лауреаты Премии Сахарова Европарламента. Никто не достоин ее больше, чем они. Поздравляем храбрый народ Украины!» - написала Мецола в Twitter.

Дополнение

Ранее сообщалось, что крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте - от Европейской народной партии (ЕНП) - выдвинула народ Украины и Президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова этого года.