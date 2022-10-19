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Подготовка к массовой депортации украинцев: Данилов о "военном положении" путина

Подготовка к массовой депортации украинцев: Данилов о "военном положении" путина

КИЕВ. 19 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что "военное положение" на оккупированных территориях, которое сегодня объявил российский диктатор владимир путин, является подготовкой к массовой депортации украинцев в депрессивные районы россии, передает УНН.

Цитата

"Военное положение путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы россии для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось ненаказанным", – написал Данилов.

Напомним

19 октября российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что "военное положение" – это псевдолегализация разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой" армии рф.

Источник: УНН
Теги: СНБО, военное положение, Алексей Данилов
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