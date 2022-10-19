Финляндия официально согласовала строительство забора на границе с рф

КИЕВ. 19 октября. УНН. Парламентские партии Финляндии договорились о строительстве забора на участках границы с россией, передает УНН

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"Речь идет о том, чтобы убедиться, что граница хорошо контролируется и что мы можем превентивно влиять на ситуации, которые могут возникнуть на границе", - заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин телеканалу YLE после встречи партийных лидеров.

Детали

Она сказала, что сейчас правительство хочет подготовить предложения по пилотному проекту, которые будут вынесены на голосование в парламенте в конце этого года.

В отчете YLE говорится, что окончательное строительство ограждения, которое может быть построено вдоль финско-российской границы на протяжении 130-260 километров в соответствии с предложением Пограничной службы Финляндии, должно быть вынесено на голосование в следующем году.

По словам пограничников, расходы оцениваются в «сотни миллионов евро», а строительство, как ожидается, продлится три-четыре года.

Во вторник вечером часть оппозиции раскритиковала стоимость и продолжительность запланированного строительства.

Добавим

Финляндия имеет 1300-километровую границу с россией.

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