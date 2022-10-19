Совфед рф утвердил указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 19 октября. УНН. Совет федерации утвердил указ российского диктатора владимира путина о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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"Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех "новых" регионах рф", – говорится в сообщении.

Напомним

19 октября российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

5 октября путин утвердил "ратификацию" аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также он назначил временно исполняющих обязанности "глав" аннексированных территорий.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что это "военное положение" – псевдолегализация разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой" армии рф.