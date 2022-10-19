Предлагал мэру Днепра 22 млн евро: экс-нардепу Микитасю сообщили о подозрении

КИЕВ. 19 октября. УНН. Бывшему нардепу Максиму Микитасю, уличенному в попытке подкупа городского головы Днепра, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

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"Бывшему нардепу, уличенному в попытке подкупа городского головы Днепра 18 октября 2022 года, в тот же день сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании "УкрБуд") предложил городскому голове города Днепр неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями в течение действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра.

И хотя в официальных сообщениях имя экс-нардепа не указано, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Максиме Микитасе.

Добавим

Экс-нардеп также является обвиняемым по другому делу, расследуемому НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело сейчас слушается в суде.