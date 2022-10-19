Опрос: половина британцев считает, что премьер Трасс должен уйти с должности

КИЕВ. 19 октября. УНН. Новый опрос показал, что более половины избирателей считают, что Лиз Трасс должна уйти в отставку с поста премьер-министра, а 80% обвиняют правительство в росте стоимости жизни. Об этом УНН пишет ссылаясь на Вloomberg.

Детали

В ходе опроса, проведенного в минувшие выходные, 53% респондентов сказали Ipsos, что госпожа Трасс должна уйти, и только 20% высказались против ее отставки.

За несколько месяцев до отставки Бориса Джонсона фиксировались аналогичные цифры: от 50% до 59% людей тогда сказали, что он должен уйти в отставку в течение 2022 года.

Опрос, в котором приняли участие 1000 взрослых британцев в период с 14 по 17 октября, показал, что только 13% людей считают, что Трасс может победить на следующих выборах, - меньше половины из 30%, которые думали, что Джонсон может победить незадолго до того, как он ушел в отставку.

Руководитель отдела политических исследований в Ipsos Гидеон Скиннер, сказал: «Проблемы для Лиз Трасс и Консервативной партии продолжаются, поскольку общественное доверие падает как к ее политическому руководству, так и к экономическим планам правительства».

Опрос Ipsos показал, что 80% людей считают, что политика правительства способствовала росту стоимости жизни, и та же часть считает, что война в Украине была фактором.

Около 79% людей заявили, что состояние мировой экономики также сыграло свою роль, в то время как почти две трети считают, что Brexit сыграл свою роль.

Только 14% ожидают, что новый канцлер казначейства изменит экономику к лучшему. Около 35% сказали, что назначение Джереми Ханта ничего не изменит, а 27% считают, что это изменит ситуацию к худшему.

Единственным положительным моментом для консерваторов было то, что общественность по-прежнему разделилась во мнениях относительно того, имеют ли лейбористы хороший план для экономики.

Около 40% сказали, что они уверены, что у оппозиции есть хороший долгосрочный экономический план, а 47% заявили, что не уверены.

Однако только 17% заявили, что они уверены в долгосрочном экономическом плане консерваторов, по сравнению с 74%, которые заявили, что не уверены.

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